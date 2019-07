News Milan: Léo Duarte, dopo essere atterrato all’aeroporto Malpensa, si è recato presso la clinica La Madonnina per iniziare le visite mediche di rito.

Léo Duarte sta muovendo i primi passi per diventare un nuovo giocatore rossonero. Dopo essere atterrato all’aeroporto Malpensa dopo le 15, verso le 16:40 è arrivato presso la clinica milanese “La Madonnina” per iniziare le visite mediche.

Il Milan ha scelto di puntare su di lui come nuovo rinforzo per la difesa. Il Flamengo riceverà 10 milioni di euro più 1 di bonus. Intermediari dell’operazione l’agente Alessandro Lucci e il suo collaboratore Serginho, più volte presenti nella sede rossonera nelle scorse settimane. Non si parlava solamente del futuro di Jesus Suso, ma anche dell’arrivo di Duarte.

Dopo che al Milan erano stati accostati profili decisamente più costosi come Dejan Lovren del Liverpool e Merih Demiral della Juventus, la società ha deciso di optare per il 23enne brasiliano. Un colpo low cost con la speranza che il calciatore possa ambientarsi in breve tempo in Italia e dimostrare di meritare la maglia rossonera. Più di qualcuno ha espresso dubbi sull’affare, ma Duarte darà tutto per convincere pure gli scettici.

