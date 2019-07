Serginho ritiene positiva l’operazione di calciomercato che sta portando Duarte al Milan. Il brasiliano si è occupato della trattativa con l’agente Lucci.

Serginho ha collaborato con l’agente Alessandro Lucci alla trattativa che porterà Leo Duarte dal Flamengo al Milan. Il giocatore è in arrivo a Milano, sbarcherà a breve all’aeroporto Malpensa.

Serginho, presente all’aeroporto, ha concesso alcuni commenti sul 23enne difensore centrale: «C’era anche l’opzione Roma – ha detto a Tuttomercatoweb –, ma il Milan ha anticipato tutti e l’ha acquistato. Secondo me ha fatto una grande operazione. Da tre mesi il Milan lo segue tramite Moncada, che lo ha visionato da vicino. E’ un giocatore pronto per far parte del Milan. Poi l’essere titolare o no dipende sempre dall’allenatore. Lui ha tutte le caratteristiche per essere un calciatore importante e fare tante belle cose al Milan».

L’ex esterno rossonero ritiene che il Diavolo abbia fatto un buonissimo colpo con Duarte. Certamente è un profilo che in Italia dovremo scoprire, visto che non è conosciutissimo. I tifosi si aspettavano un nome di spessore maggiore, ma la dirigenza ha voluto puntare sul classe 1996 del Flamengo. Investimento da 10 milioni di euro più 1 bonus. Oggi prima parte delle visite mediche e domattina la seconda, prima della firma sul contratto.

Sportmediaset – Milan-Correa, chiusura settimana prossima? Il punto