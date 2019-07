Lucas Paquetá a Milanello, aspettando l’amico Léo Duarte e il suo nuovo ruolo con Marco Giampaolo. Posizione, tuttavia, ancora non chiarissima per il neo tecnico rossonero. Come infatti rivela Tuttosport oggi in edicola, l’allenatore non ha ancora sciolto le riserve: sarà mezzala o trequartista?

Un dilemma già affrontato in passato e che torna prepotentemente di moda. In Brasile ha giocato sia come interno che come numero vecchio numero 10 in un 4-2-3-1, con Gennaro Gattuso è stato invece stabilmente nel centrosinistra con la possibilità però di interscambiarsi con Hakan Calhanoglu.

Milan, il ruolo di Paquetá inciderà sul mercato

Giampaolo aspetta di valutarlo dal vivo per decidere, e il verdetto probabilmente inciderà anche sul mercato rossonero. Dovesse infatti essere schierato da trequartista, significherebbe che l’allenatore ha dato il via libera alla cessione di Suso. Se invece dovesse essere confermato come mezzala, allora per lo spagnolo potrebbe esserci veramente una seconda vita in rossonero.

Paquetá intanto sarà prezioso dentro e fuori dal campo. Oltre a fornire al mister ulteriore qualità e freschezza, aiuterà anche il neo acquisto Duarte ad ambientarsi tra lingua e non solo. I due sono cresciuti nel settore giovanile del Flamengo e si conoscono da anni, il che sarà un netto vantaggio per il 23enne in arrivo quest’oggi da Rio de Janeiro.

Redazione MilanLive.it

