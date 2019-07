Rafael Leao pronto a firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni. L’attaccante del Lille ha già passato le visite mediche.

Rafael Leao si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Superate le visite mediche e il test per l’idoneità agonistica, si è recato presso la sede di via Aldo Rossi per firmare il contratto.

Accordo quinquennale per il 20enne attaccante portoghese proveniente dal Lille. L’ingaggio previsto dovrebbe essere di circa 2 milioni di euro netti annui più bonus. Per il suo cartellino il Milan investe una cifra che dovrebbe essere sui 30 milioni o poco inferiore. Il trasferimento di Tiago Djalò in Francia dovrebbe avvenire con un’operazione a parte.

A breve il club dovrebbe emettere il comunicato ufficiale dell’acquisto di Rafael Leao, primo rinforzo rossonero in attacco in questa sessione estiva del calciomercato. Il suo acquisto è stato possibile grazie alla cessione di Patrick Cutrone al Wolverhampton. Il Milan conta di riuscire a cedere anche André Silva per poter dare l’assalto a un nuovo attaccante, il sogno è sempre Angel Correa dell’Atletico Madrid.

Leao è reduce da una stagione nella quale ha segnato 8 gol in 26 presenze totali tra Ligue 1 e Coppa di Francia. E’ stato tra i protagonisti della cavalcata che ha permesso alla squadra Christophe Galtier di arrivare seconda in classifica e di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Milan, visite mediche di Duarte iniziate: le ultime