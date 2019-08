Nei giorni scorsi Pellegri è stato accostato anche al Milan e il quotidiano Tuttosport non esclude che possa essere inserito nell’operazione André Silva-Monaco.

Il Milan spera ancora che André Silva possa andare al Monaco, si tratta di una cessione necessaria e sembra che si siano riaperti degli spiragli. La settimana scorsa pareva tutto chiuso, ma i dialoghi sono ripresi.

Difficile dire se si possa arrivare ad un nuovo accordo, l’agente Jorge Mendes ci sta lavorando e la speranza concreta esiste. Leonardo Jardim apprezza molto André Silva e lo vorrebbe nel proprio reparto offensivo, che a breve perderà Radamel Falcao (in procinto di trasferirsi al Galatasaray). Secondo Tuttosport, il Milan è disposto ad abbassare a 25 milioni di euro il prezzo del cartellino rispetto ai 30 (bonus compresi) previsti inizialmente. Di conseguenza calerebbe anche la plusvalenza a bilancio, dove il giocatore ha un valore residuo di poco più di 20 milioni.

André Silva è tornato a disposizione di Marco Giampaolo nel frattempo, ma attende una chiamata da Mendes per conoscere il proprio futuro. Tuttosport scrive che non è escluso che nella trattativa tra il Milan e il Monaco possa rientrare anche Pietro Pellegri. Il 18enne attaccante cresciuto nel Genoa è approdato nel Principato un anno fa e i problemi fisici lo hanno ostacolato. Un ritorno in Italia non gli dispiacerebbe, però al momento sembra che il club monegasco non lo ritenga cedibile. Il quotidiano sportivo torinese spiega che Pellegri sarebbe l’unica contropartita tecnica gradita. Le parti sono in contatto e cercheranno una soluzione.

