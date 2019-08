News Milan: Léo Duarte oggi sosterrà la seconda parte di visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club. Il difensore del Flamengo è molto motivato.

Léo Duarte è pronto a completare l’iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore del Milan. Dopo essere arrivato ieri in Italia e aver completato la prima parte di visite mediche, stamattina verso le 8:20 si è recato nuovamente presso la clinica “La Madonnina”.

Il difensore proveniente dal Flamengo sosterrà la seconda parte di controlli previsti, poi andrà ad ottenere il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonista e infine si recherà a Casa Milan per la firma del contratto. Cinque anni previsti dall’accordo e ingaggio che dovrebbe essere di poco superiore al milione di euro all’anno. Investimento per il cartellino sui 10 milioni più 1 di bonus.

Il club rossonero ha deciso di puntare su di lui, dopo che erano circolati più nomi per la difesa. Serginho ha rivelato che Duarte è stato seguito per mesi dal capo-scout Geoffrey Moncada, che lo ha visionato direttamente e ha dato parere positivo sull’operazione. La dirigenza ha deciso nei giorni scorsi di affondare il colpo e si è assicurata un rinforzo necessario per la retroguardia, bisognosa di un innesto visto che Mattia Caldara è out e il giovane Matteo Gabbia non può bastare come alternativa alla coppia titolare Musacchio-Romagnoli.

Milan, benvenuto Duarte: punta a prendere il posto di Musacchio