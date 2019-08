Rafael Leao ha scelto il numero di maglia che indosserà al Milan. Il giocatore ora rientrerà in Portogallo per qualche giorno di vacanza.

Manca soltanto l’ufficialità, ma possiamo già considerare Rafael Leao un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante ieri ha svolto le visite mediche a ‘La Madonnina’ e si è recato poi in sede per la firma sul contratto. Il comunicato sarà diffuso nelle prossime ore.

Intanto arrivano già le prime indiscrezioni per quanto riguarda il numero di maglia che indosserà il ragazzo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portoghese vestirà il numero 17, lasciato libero da Cristiano Zapata che ha lasciato il Milan dopo tanti anni (ora è in forza al Genoa). Ora rientrerà per qualche giorno in Portogallo per concludere le vacanze.

I rossoneri hanno sborsato 30 milioni per acquistarlo dal Lille, più il cartellino di Thiago Djalò valutato circa 5 milioni. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno intravisto il lui un potenziale campione e in effetti le premesse sono ottime. Si tratta di un giocatore davvero molto interessante per abilità tecniche, fisiche e ruolo.

Col Lille ha giocato sempre da prima punta, ma le caratteristiche gli consento di poter giocare anche un po’ più largo. Marco Giampaolo è pronto a disegnarli addosso la posizione da seconda punta, quindi da spalla da Krzysztof Piatek. Può essere lui l’uomo che giri intorno al polacco per creargli spazi e dare fantasia alla fase offensiva.

