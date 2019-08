Il presidente del Lille ha commentato così l’offerta del Milan che ha convinto il club a cedere Rafael Leao, nuovo acquisto rossonero

Ormai manca pochissimo affinché il Milan possa ufficializzare l’acquisto di Rafael Leao, attaccante portoghese che dal Lille sta per trasferirsi in maglia rossonera.

Un affare praticamente fatto sulla base di 30 milioni più il cartellino del baby stopper Tiago Djalò, che dopo soli sei mesi in rossonero è pronto a cambiare nuovamente maglia e trasferirsi nel campionato francese. Inoltre arrivano anche le conferme ufficiose direttamente da Lille: il presidente Gerard Lopez, interpellato dall’emittente RMC Sport, ha rivelato di aver praticamente dovuto dire sì all’offerta allettante del Milan.

“L’offerta del Milan? Direi irrinunciabile a livello economico, per noi, per il calciatore e per il suo entourage – ha ammesso Lopez. Abbiamo detto sì senza troppi problemi, era una proposta troppo interessante per essere rifiutata”. Dunque bravi i dirigenti rossoneri a convincere il Lille e gli agenti di Leao senza portarla troppo per le lunghe, ottenendo così pochi giorni dopo l’addio di Cutrone subito un calciatore giovane, di talento e già maturo per calcare palcoscenici importanti.

Starà ora a Marco Giampaolo trovare a Leao una collocazione giusta in campo e farlo coesistere al meglio con l’altro centravanti Krzysztof Piatek.

Rafael Leao, numero di maglia scelto. Ora rientrerà in Portogallo