Novità a San Siro per la prossima stagione, visto che Milan e Inter giocheranno nello storico impianto senza l’ausilio di alcuni settori

Novità in vista per quanto riguarda lo stadio di San Siro in prossimità della nuova stagione di Serie A.

In attesa di capire se verrà demolito secondo il progetto presentato da Milan e Inter al Comune cittadino oppure se resterà in piedi regolarmente, lo stadio intitolato a Giuseppe Meazza avrà ben sei settori in meno a disposizione per i tifosi durante l’intera stagione calcistica 2019-2020.

La decisione di chiudere sei aree del terzo anello di San Siro è giunta, come riportato dall’Ansa, dalla Commissione provinciale di vigilanza e recepita dal Comune di Milano e M-I Stadio, dopo le rilevazioni da parte della commissione tecnica di cui fa parte anche il Politecnico, del fenomeno delle vibrazioni che si sono di recente avvertite proprio in quei punti dell’impianto.

Non si tratterebbe di nulla di esageratamente rischioso, ma la Commissione ha preferito chiudere tali settori per evitare che si sparga la paura e l’ansia tra i supporter presenti allo stadio durante i match di Milan e Inter. I settori che rimarranno chiusi al pubblico saranno i 349-351-352 del terzo anello verde e i 307-309-310 del terzo anello blu, e tutto ciò comporterà anche la perdita di 2.350 posti all’interno dello stadio.

