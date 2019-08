Marco Fassone questa sera è intervenuto a Sportitalia per tornare a parlare della sua esperienza al Milan. Da metà aprile 2017 al luglio 2018 è stato amministratore delegato del club, allora in mano alla proprietà cinese rappresentata da Yonghong Li. Diversi i temi affrontati.

Il suo addio al Milan dopo poco più di un anno: «C’è rammarico di noi dirigenti per aver iniziato un lavoro e aver seminato, però poi non abbiamo potuto completare il lavoro. Credo che il proprietario abbia sottovalutato la difficoltà di restituire il prestito di 18 mesi. Pensava di avere un debito piccolo rispetto al bene che aveva. Non è riuscito nei tempi previsti a fare l’operazione, ci ha rimesso tanti soldi e la proprietà è passata ad altri».

La sua decisione di dire sì alla proprietà cinese: «Se riporto la mia testa ad agosto 2016 quando ricevetti la telefonata dei cinesi, credo che chiunque al mio posto non avrebbe resistito a prendere parte al progetto Milan. Inoltre stavano trattando con Fininvest e col supporto di un advisor importante. Se il Milan e Fininvest cedono a questo signore, è perché c’era un progetto serio. Ero onorato di farne parte».

L’esperienza da amministratore delegato rossonero: «Abbiamo commesso anche errori, però abbiamo fatto anche cose buone. Nei 15 mesi di gestione abbiamo cercato di fare il meglio possibile per creare un buon progetto e creare entusiamo. Dopo vari mesi si percepivano le difficoltà finanziarie e non credevo finisse così a luglio 2018. Gli ultimi mesi sono stati una sofferenza, non potevamo agire sul mercato e c’era dispiacere».

L’addio di Yonghong Li, che ha perso il Milan per 32 milioni: «Yonghong Li ha perso il Milan a causa dei debiti contratti, doveva restituire il debito corrente da 32 milioni e per il resto c’era tempo fino ad ottobre. Ma è andato in default non avendo restituito quei soldi. Non l’ho più sentito dopo, prima comunque parlavo quasi solo con Han Li dato che parlava anche inglese. L’ho anche risentito ed è stato sempre affettuoso con me. Il danno maggiore l’hanno subito più loro di me».

La scelta di Massimiliano Mirabelli come direttore sportivo: «Era il primo collaboratore di Ausilio e l’ho conosciuto grazie a Piero all’Inter. Faceva tanto lavoro, vedevo come costruiva la rete di osservatori. Alcuni acquisti erano state sue intenzioni. Cercavo un ds che volesse scommettere con me, lui disse sì quando ancora non si sapeva se il closing si sarebbe fatto. Gli rimborsavo le spese durante quel periodo, ha avuto grande coraggio. Io penso di aver fatto la scelta giusta con lui. Credo che il bilancio sia stato positivo».

Si passa a Paolo Maldini, che rifiutò l’offerta di Fassone e poi tornò nel club con l’avvento di Elliott: «Io gli avevo proposto di lavorare al Milan. Immaginavo un Milan a due punte, Maldini e Mirabelli che si completassero. Massimiliano che aveva fatto gavetta ed esperienza con un campione. Paolo ha preferito non accettare, bisogna chiedere a lui perché ha poi detto sì a Elliott. Forse gli piaceva di più il progetto. Non so se oggi hanno più soldi di quelli che avevo io, ma spendono di più per il management. Hanno investito di più sulla parte dirigenziale».

Il calo del Milan da un po’ di anni a questa parte: «Abbiamo assistito a un gruppo di squadre che hanno seguito una filosofia che ha permesso di ottenere risultati sopra il fatturato, altre hanno avuto più difficoltà. Milan, Inter e Roma nel passaggio dalle gestioni storiche hanno passato un pedaggio pesante. Le proprietà straniere hanno fatto errori iniziali. Il Milan quest’anno sta ricominciando di nuovo da zero o quasi, con nuovi dirigenti e nuovo progetto. Serve tempo. Nell’altro tempo ci sono Juventus, Napoli, Atalanta e Lazio che hanno ottenuto risultati con continuità avendo anche avuto continuità ai vertici societari».

Si parla poi di alcune operazioni fatte, dall’acquisto di Leonardo Bonucci alla conferma di Vincenzo Montella e al rinnovo di Gianluigi Donnarumma: «Bonucci è stato un errore, avevamo fatto 8-9 acquisti con una strategia pulita prima e volevamo fare una rosa da 4-3-3. Non ci serviva un altro centrale, mancava una punta e avevamo 70-80 milioni da spendere. Abbiamo deciso di prendere un leader come Leo, ci è stata sottoposta l’opportunità e ho cercato di negoziarla al meglio. Magari prendendo la punta invece che lui la storia sarebbe stata diversa, chissà. Comunque lui è un campione. Il rinnovo di Donnarumma non è stato un errore e comunque non avevamo offerte, neanche la conferma di Montella dopo il campionato che aveva fatto e serviva continuità. Cedendo i giocatori presi da noi ora possono fare plusvalenza con tutti».

Fassone sottolinea anche le cessioni fatte da lui e Mirabelli, oltre ad alcuni rinnovi contrattuali: «Serviva una rifondazione al Milan. Con me hanno rinnovato Donnarumma, Calabria, Suso, Bonaventura eccetera. Abbiamo comprato e fatto rinnovi, però bisogna anche ricordare le cessioni. C’erano vendite complicate da fare in quell’estate. Niang al Torino abbiamo ceduto, Lapadula al Genoa, in Turchia sia Sosa che Kucka…».