Rinnovato per il settimo anno consecutivo l’accordo di partnership tra AC Milan e Banco BPM, come Major Partner e Official Bank Sponsor, nella comune volontà di proseguire la collaborazione iniziata nel 2013/2014.

A firmare il rinnovo l’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e Ivan Gazidis Amministratore Delegato di AC Milan, che si sono incontrati ieri sera presso la sede di Banco BPM.

Il rinnovo della partnership conferma la fiducia tra due realtà nate, cresciute e radicate nel medesimo contesto territoriale e riconosce l’importanza e il valore dello storico brand rossonero in Italia e nel mondo, che continua ad attirare investimenti, ma soprattutto l’entusiasmo di milioni di tifosi.

Banco BPM, con il rinnovo del contratto, in virtù del suo ruolo di Official Bank di AC Milan, proseguirà le attività per i clienti e per i fan come nelle precedenti stagioni. Banco BPM si conferma inoltre partner del Progetto Giovani in tutte le Scuole Calcio Milan, inclusa la “Banco BPM Milan Cup”, l’importante torneo annuale delle Scuole Calcio rossonere presenti su tutto il territorio nazionale. Continuerà anche la collaborazione con Fondazione Milan nell’ambito dello sviluppo di progetti sociali.

Inoltre, tra gli eventi novità di quest’anno, realizzati in collaborazione tra AC Milan e Banco BPM, ci sarà la presentazione della Prima Squadra femminile che avrà luogo presso la sede di Banco BPM.

La prosecuzione della partnership tra Banco BPM e AC Milan rappresenta un importante elemento di continuità in grado di offrire ai clienti e ai tifosi rossoneri vantaggi ed esclusive occasioni per vivere la propria squadra del cuore da protagonisti.

“AC Milan e Banco BPM rappresentano due realtà innovative che sanno guardare al futuro, senza però dimenticarsi della storia e della tradizione che le hanno rese sinonimo di eccellenza in Italia e nel mondo. Serietà e senso di appartenenza sono valori che hanno permesso al Club e a Banco BPM di costruire nel corso degli anni un rapporto privilegiato con i propri tifosi e i propri clienti. Il rinnovo della partnership è, quindi, per noi motivo di orgoglio perché rafforza ulteriormente la volontà di proseguire insieme per raggiungere nuovi e importanti obiettivi“, lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di AC Milan, Ivan Gazidis.

“La partnership che ci lega ad AC Milan e che oggi rinnoviamo – commenta l’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna – promuove un rapporto di significativa collaborazione con una realtà storica e di successo, nata e cresciuta nel nostro stesso contesto territoriale: un brand prestigioso, protagonista dello sport a livello mondiale. Con soddisfazione condividiamo con AC Milan i valori dello sport quali spirito di squadra, passione, impegno e soprattutto l’attenzione alle giovani generazioni per cui lo sport è sinonimo di educazione, formazione e responsabilità sociale e integrazione”.

Fonte: acmilan.com