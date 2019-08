Milan, Correa vuole soltanto la maglia rossonera! Volontà ribadita all’Atlético e offerta del Monaco rifiutata: l’argentino si è promesso al Diavolo e si cerca l’intesa

Angel Correa e il Milan: nel momento meno atteso, arriva un importante passo in avanti. Come infatti conferma anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il calciatore si è promesso al Diavolo e non intende ascoltare nessun’altra proposta. Attraverso il suo procuratore, il diretto interessato ha ribadito ulteriormente la volontà di trasferirsi a Milanello.

Ieri, infatti, è andato in scena l’ennesimo incontro tra l’agente e la società rossonera a Casa Milan. Si è trattato di un appuntamento in un certo senso decisivo, utile per capire se c’erano ancora i margini fra i due club per proseguire a parlarsi, e la risposta è stata assolutamente positiva.

Calciomercato Milan, Correa si è promesso al Diavolo

Un assist per Elliott Management Corporation, che ora potrà far leva sulla volontà del giocatore. Intenzioni emerse già nelle settimane scorse, ma che adesso si arricchisce di ulteriore forza, poiché Correa lo avrebbe fatto presente anche alla stessa dirigenza spagnola.

Una presa di posizione decisiva ai fini della trattativa. Fuori dai progetti di Diego Simeone, l’attaccante argentino, nel frattempo, ha rifiutato il Monaco pronto a garantire anche un’offerta superiore a quella giunta dall’Italia.

L’argentino vuole il Milan e le parti in qualche modo dovranno trovare un accordo. L’accordo col calciatore già c’è e da tempo, resta una distanza tra i club di 10 milioni di euro anche se ora sembra destinata a diminuire col tempo.

Così preso Rafael Leão, l’obiettivo di Paolo Maldini e Zvonimir Boban resta quello di completare il nuovo 4-3-1-2 proprio con il fantasista albiceleste alle spalel del portoghese e di Krzysztof Piatek. Il che comporterà inevitabilmente agli addii di André Silva e Suso, dopo quello già ufficializzato di Patrick Cutrone.

Redazione MilanLive.it