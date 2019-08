Dopo Ferragosto possibile amichevole tra Cesena e Milan allo stadio Orogel Manuzzi. Si attende l’esito del match di Coppa Italia della squadra romagnola.

Sabato a Cardiff il Milan disputerà l’ultima amichevole valida per la International Champions Cup 2019. Di fronte il Manchester United, che nel weekend successivo esordirà in Premier League contro il Chelsea.

Ma gli impegni estivi della squadra di Marco Giampaolo non sono finiti. Il 10 agosto ci sarà una partita contro l’FC Feronikeli a Pristina (Kosovo). E prima dell’inizio del campionato, previsto per il 25 agosto in trasferta contro l’Udinese, i rossoneri dovrebbero affrontare un altro match. Settimane addietro era emersa l’ipotesi di giocare a Trieste contro la Triestina, ma adesso ne è spuntata un’altra.

Il portale Cesena Today rivela che il 17 agosto potrebbe disputarsi allo stadio Orogel Manuzzi un’amichevole tra il Cesena e il Milan. Non c’è ancora l’ufficialità, dato che la squadra romagnola è impegnata in Coppa Italia e il 18 agosto potrebbero dover sfidare la Vis Pesaro. Tutto dipenderà dall’esito della sfida di domenica contro il Rimini. Eventualmente il club potrebbe chiedere alla Lega Serie C l’autorizzazione per anticipare il match di coppa.

Lunedì si dovrebbe capire se l’amichevole potrà essere disputata oppure no. Da ricordare che Giampaolo, attuale allenatore del Milan, ha guidato il Cesena all’inizio della stagione 2011/2012. Ad ottobre venne esonerato e sostituito da Claudio Arrigoni.

