Il calendario delle amichevoli estive del Milan potrebbe arricchirsi. Possibile una partita contro la Triestina allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste.

Il Milan ha già in programma alcune amichevoli per questa estate e il calendario può arricchirsi ancora di nuove sfide. Quelle più imminenti sono negli Stati Uniti contro Bayern Monaco e Benfica. Poi, sempre nell’ambito della International Champions Cup, si giocherà a Cardiff contro il Manchester United.

Qualche giorno fa è stato annunciato ufficialmente l’impegno in Kosovo contro i campioni nazionali del Feronikeli. Si giocherà il 10 agosto “Fadil Vokkri Stadium” di Pristina. Nello stesso mese può essere fissato un nuovo incontro, contro la Triestina il 16 agosto allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste.

Mauro Milanese, direttore sportivo della squadra che milita in Serie C, in un’intervista al quotidiano Il Piccolo ha rivelato: «C’è in cantiere un’amichevole di lusso da giocare al Nereo Rocco in pieno agosto». L’avversario indicato è proprio il Milan, che ha un legame speciale con Trieste. Infatti, proprio nella città giuliana sono nate leggende come Nereo Rocco e Cesare Maldini che hanno fatto la storia rossonera. L’impegno del 16 agosto potrebbe prevedere anche i greci del Panathinaikos nell’ambito di un triangolare.

Milan, Donnarumma al PSG? Leonardo: “Non è una priorità”

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it