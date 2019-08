L’agente di Cutrone, intervistato da Radio Marte, ha fatto il punto della situazione sul passaggio di Cutrone al Wolverhampton.

Patrick Cutrone è, da qualche giorno, un nuovo giocatore del Wolverhampton. Si chiude così la sua lunghissima storia d’amore col Milan, iniziata quando aveva soltanto otto anni. L’attaccante va in Premier League per un affare complessivo di circa 25 milioni.

Donato Orgnoni, agente dell’ex rossonero, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha fatto il punto della situazione su questa trattativa: “Sto rientrando adesso dall’Inghilterra, abbiamo concluso il passaggio di Cutrone al Wolverhampton. Inizia una nuova avventura, credo che si troverà bene. A Milano hanno fatto una scelta diversa e si può condividere o meno, ma si deve accettare. Napoli? Non ne abbiamo mai parlato“.

Una decisione, quella del club rossonero, che non ha accolto l’entusiasmo dei tifosi. In molti infatti non hanno condiviso la scelta di cedere il ragazzo, che ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia. Il club però aveva bisogno di cedere per monetizzare e acquistare Rafael Leao.

Con i soldi ottenuti dalla cessione di Cutrone, il Milan ha preso l’attaccante dal Lille per circa 30 milioni. Da ieri l’affare è ufficiale. Adesso c’è bisogno di cedere André Silva per provare a chiudere Angel Correa con l’Atletico Madrid. I Colchoneros insistono per avere 50 milioni da questa cessione.

