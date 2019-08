Léo Duarte ha scritto un post su Twitter per ringraziare il Flamengo. Il giocatore ha già iniziato la sua nuova avventura in Europa con il Milan.

Léo Duarte è un nuovo giocatore del Milan, manca soltanto il comunicato ufficiale, atteso nei prossimi giorni. I rossoneri hanno deciso di puntare su di lui come rinforzo in difesa, dopo le idee Lovren, Demiral e Rugani.

Il brasiliano ha completato le visite mediche ieri e si è già allenato a Milanello. Non è partito però con la squadra per l’amichevole di domani contro il Manchester United. Come Lucas Paquetà, arriva dal Flamengo, la squadra che lo ha reso l’ottimo difensore che è oggi.

Sul proprio profilo Twitter, Duarte ha dedicato un pensiero al suo vecchio club: “Vorrei ringraziare il Flamengo per questi meravigliosi cinque anni. Mi ha allenato come giocatore e come persona. Sono arrivato da ragazzo pieno di sogni e ora me ne vado avendo avuto l’onore di aver indossato la maglia del club più grande del Brasile“.

Qualche giorno fa il Flamengo ha pubblicato un video molto emozionante con il suo saluto a compagni e dirigenti: “Mille grazie a tutti coloro che sono stati al mio fianco in questo periodo: tifo, dirigenti, staff tecnico e giocatori. Nulla sarebbe possibile se non fosse per voi. Grazie Flamengo“.

Gostaria de agradecer ao Flamengo por esses cinco anos maravilhosos. O Flamengo me formou como jogador e como pessoa. Cheguei ao Ninho ainda menino, repleto de sonhos, e agora saio homem, tendo a honra de ter vestido a camisa do clube de maior torcida do Brasil. pic.twitter.com/APHytWJ7NI — Léo Duarte (@leoduarte_43) August 2, 2019

