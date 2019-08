Lucas Paquetà, reduce dalle vacanze post-Copa America, è carico in vista del nuovo anno. Ecco il post del brasiliano sul suo profilo Instagram.

All’appello mancava solo il suo nome. Adesso anche Lucas Paquetà è a disposizione di Giampaolo. Il fantasista brasiliano, arrivato a gennaio dal Flamengo, comincerà dall’inizio la sua seconda stagione al Milan. Il giocatore, reduce dal successo in Copa America, è tornato ad allenarsi a inizio settimana.

Dopo le meritate vacanze, il classe ’97 non vedeva l’ora di unirsi alla squadra e cominciare a preparare l’esordio in campionato. Una felicità testimoniata nel suo profilo Instagram, dove sotto una sua foto a Milanello ha scritto queste parole: “Sono troppo contento di essere tornato, continuiamo con la preparazione per una grande stagione. Grazie a Dio, sempre”.

Dopo l’ottimo impatto nel calcio italiano, Paquetà punta a conquistarsi una maglia da titolare anche con Giampaolo. Il posto in squadra sembra garantito, meno la sua posizione in campo. Nel nuovo 4-3-1-2, aspettando altri acquisti, il brasiliano sarebbe perfetto nel ruolo di trequartista, ma potrebbe anche adattarsi in quello di mezz’ala.

In ogni caso il calcio del nuovo tecnico dovrebbe esaltarne le qualità tecniche e migliorare la sua crescita. Paquetà, ancora indietro a livello fisico e fuori dai convocati per l’amichevole di domani, è pronto ad accettare questa missione. Il brasiliano vuole essere un grande protagonista del nuovo Milan.

