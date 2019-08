Il portale Opta Sport ha segnalato una curiosa statistica su Leo Duarte, il nuovo rinforzo per la difesa rossonera, già all’opera in quel di Milanello.

Chi non segue a fondo il campionato brasiliano conosce poco o nulla dell’ultimo acquisto del Milan. Leo Duarte infatti è arrivato dal Flamengo, l’ex squadra anche di Paquetà. Il suo ruolo però è in difesa, dove la squadra di Giampaolo aveva bisogno di nuovi rinforzi.

A livello numerico, in attesa del rientro di Caldara, è il terzo centrale alle spalle di capitan Romagnoli e Musacchio, che partiranno come titolari nelle gerarchie. Leo Duarte è giovane, classe ’96, proverà subito a imporsi anche in Italia. Ci è riuscito al Flamengo, dove in poco tempo è diventato titolare al fianco di Rodrigo Caio, un ex pallino rossonero.

Come ci ricorda il portale Opta Sport, c’è una curiosa statistica che delinea le sue qualità. Leo Duarte non è altissimo (1,83 cm), ma è stato il giocatore del Flamengo che ha vinto più duelli aerei (101) nelle ultime due stagioni del Brasileirão.

Un dato significativo di fisicità e grande tempismo, tra tanti altri positivi, che ha convinto il Milan a puntare su questo giocatore, abbandonando altri profili come Lovren, Demiral e Rugani. Il presidente del Flamengo, per le sue caratteristiche, ha scomodato un paragone anche con Chiellini. Il suo profilo poi rispecchia le direttive di Elliott: economico, giovane e di grande prospettiva.

101 – Léo #Duarte è il giocatore del Flamengo che ha vinto più duelli aerei (101) nelle ultime due stagioni del Brasileirão (nel 2018 e 2019). Roccia. pic.twitter.com/1WpEudSGoe — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 2, 2019

Milan, Leo Duarte: il nuovo Chiellini

Il Milan ha ripiegato su Leo Duarte, anche su consiglio di Serginho che in queste settimane è stato spesso a Casa Milan come collaboratore di Alessandro Lucci. L’ex terzino rossonero è un grande esperto del calcio brasiliano e ha piena fiducia nel suo assistito. Il suo acquisto non è ancora stata ufficializzato, ma il ragazzo ha già completato le visite mediche ieri e ha svolto il primo allenamento con la squadra.

E’ stato preso per 10 milioni di euro più uno di bonus (in caso di qualificazione in Champions) e si aspetta soltanto l’annuncio della società. Intanto Leo Duarte è tornato in patria per raccogliere gli ultimi affetti personali, prima del suo sbarco definitivo a Milano. Oggi non è partito con la squadra per Cardiff, dove domani si giocherà l’ultima partita di ICC contro il Manchester United. La prossima settimana però si aggregherà nel ritiro di Milanello e inizierà ufficialmente la sua nuova avventura.

