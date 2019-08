Il Newcastle ha preso Allan Saint-Maximin, ex obiettivo di mercato del Milan. Va in Premier League per circa 22 milioni. Lascia il Nizza.

Un vecchio pallino del Milan è arrivato in Premier League. Allan Saint–Maximin, esterno offensivo del Nizza, giocherà nel Newcastle. Il classe ’97 francese, nelle scorse sessioni di mercato è stato un grande obiettivo dei rossoneri.

L’ex ds Leonardo aveva già trovato l’accordo col giocatore, ma non ha mai messo piede a Milanello. Il colpo non è mai arrivato, soprattutto perché il dirigente brasiliano e anche Gattuso hanno lasciato il Milan. Con l’arrivo di Giampaolo e al passaggio al 4-3-1-2, la ricerca degli esterni si è bloccata e di conseguenza anche l’interesse per Saint–Maximin.

Alla fine però un po’ a sorpresa e con una trattativa lampo, è stato il Newcastle ad aggiudicarsi il talento francese. Anche le cifre, rispetto a quelle richieste al Milan, sono state più basse e il Nizza ha accettato 20 milioni di sterline. Circa 22 milioni di euro per Saint–Maximin, che era in scadenza di contratto e ha rifiutato il rinnovo.

Anche nell’ultimo anno è stato un titolare della squadra di Viera, realizzando 6 gol e 5 assist. Il suo destino però, a fine stagione, era già scritto ma in pochi si aspettavano questa destinazione. Il Milan comunque l’aveva mollato da tempo e il giocatore, che voleva giocare in Premier League, è stato accontentato.

