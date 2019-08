Tra pochissimo il calcio d’inizio di Manchester United-Milan, ultimo impegno in International Champions Cup per entrambe le squadre. Ecco le formazioni ufficiali.

Tra poco il calcio d’inizio di Manchester United-Milan, al Millennium Stadium (o Principality Stadium) di Cardiff. Dopo le due sfide giocate in America contro Bayern Monaco e Benfica, perse entrambe 1-0, i rossoneri tornano in Europa e sfidano gli inglesi.

La Premier League comincerà la prossima settimana, in anticipo rispetto alla Serie A, dunque la forma fisica dei Red Devils sarà probabilmente migliore rispetto agli uomini di Marco Giampaolo. Il Milan vuole però dimostrare ulteriori passi in avanti rispetto a quanto di buono fatto vedere nell’ultima uscita. Quella di stasera contro il Manchester United sarà l’ultima amichevole di caratura internazionale che il Milan giocherà prima dell’inizio del campionato: infatti il 10 agosto in Kosovo, sfida contro il Feronikeli, squadra di basso livello rispetto a quelle sin qui affrontate.

Manchester United-Milan: formazioni ufficiali

Marco Giampaolo e Ole Gunnar Solskjaer hanno appena diramato le formazioni ufficiali di Milan e Manchester United, che tra poco si sfideranno a Cardiff:

MANCHESTER UNITED (4-4-2): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Rojo, Shaw; Pereira, McTominay, Matic, Mata; Rashford, Martial.

Panchina: Romero, Grant, Jones, Smalling, Dalot, Young, Tuanzebe, Lingard, Fred, James, Gomes, Greenwood, Chong.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.

Panchina: Reina, A. Donnarumma, Conti, Strinic, Gabbia, Bonaventura, Krunic, Mionic, Brescianini, Capone, D. Maldini, Capanni, André Silva.

Manchester United-Milan: dove vederla in TV e streaming