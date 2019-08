Manchester United-Milan, fischio d’inizio questa sera alle 18.30 italiane. Nuovo test valido per l’International Champions Cup. E dopo le sconfitte con Bayern Monaco e Benfica a reti inviolate, oggi si attende una risposta rossonera anche sotto quest’aspetto.

Previsti 60 mila spettatori al Principality Stadium di Cardiff. Sarà la terza e ultima sfida nel torneo internazionale per il Diavolo, l’ultima di alto livello prima dell’inizio di campionato. Ed è proprio per questo che Marco Giampaolo è alla ricerca di conferme importanti, sia nel gioco che nelle prestazioni di qualche singolo.

La grande novità in casa Milan è la convocazione di André Silva, il quale potrebbe anche subentrare e giocare a gara in corso per mettersi in mostra in chiave mercato. Presente in Galles anche il neo acquisto Rafael Leão, in modo da accelerare l’inserimento anche se non giocherà.

Fari puntati invece su Suso e Krzysztof Piatek: il primo si esibirà ancora da trequartista, il bomber polacco dovrà invece spezzare l’astinenza da goal di questo pre-campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sarà chiaramente 4-3-1-2 con Samuel Castillejo in attacco e Fabio Borini nell’inedita posizione di mezzala.

Manchester United-Milan, probabili formazioni:

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Smalling, Lindelof, Shaw; Mctominay, Pogba; James, Mata, Martial; Rashford. All. Ole Gunnar Solskjaer

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo. All. Marco Giampaolo

