Lucas Paquetá e Léo Duarte, garantisce Nelson Dida. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere rossonero scommette sul trequartista carioca presenta il neo difensore arrivato sempre da Rio de Janeiro.

Duarte è pronto? Il 45enne brasiliano non ha dubbi: “Dovrà adattarsi al calcio italiano, ma è un buon difensore che ha fatto benissimo nell’ultima stagione. Certo, dovrà imparare bene le linee guida tattiche, però ultimamente in Brasile sono stati fatti grandi passi avanti nell’insegnare la fase difensiva. Leo come rapporto qualità-prezzo è senza dubbio un grandissimo affare per il Milan. E poi per un difensore è un po’ più semplice adattarsi al campionato italiano rispetto a un attaccante”.

Ruolo da trequartista o mezzala invece per Paquetá? Anche qui Dida sembra avere le idee chiare: “Può ricoprire entrambe le posizioni, a mio modo di vedere dipende soprattutto dalle caratteristiche degli attaccanti che ha davanti. Diciamo che siccome gli piace fare gol, più lo avvicini alla porta e meglio è. D’altra parte anche in nazionale ha giocato lì, e pure col 10 sulle spalle. Nei primi sei mesi ha fatto il massimo di quel che poteva, per essere al primo impatto in Italia. Ha imparato tanto, sta crescendo gradualmente. Può essere senza dubbio il suo anno”.

Da ex portiere, infine, traccia anche lo scenario migliore per Gianluigi Donnarumma: “Spero resti in rossonero, sarebbe la soluzione migliore per lui. Non ha bisogno di spostarsi in chissà quale club, stiamo parlando comunque del Milan, pur con tutte le difficoltà di questo momento. Gigio è un grandissimo portiere e adesso ha un’altra impostazione che sinceramente mi piace di più. Comanda meglio la difesa e si prende più responsabilità”.

Redazione MilanLive.it