Intervista di Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, sul ritiro estivo delle rossonere che si preparano alla prossima stagione in Serie A.

Dopo la straordinaria scorsa stagione, la prima per il Milan femminile in Serie A, le rossonere cambieranno guida tecnica. Da coach Carolina Morace, il nuovo allenatore sarà Maurizio Ganz per scelta della nuova dirigenza.

Oggi il neo allenatore, nonché ex calciatore del Milan di fine anni ’90, ha parlato a Sky Sport 24 del ritiro della propria squadra, che si sta svolgendo a Ponte di Legno: “Qui è bellissimo, sono posti fantastici che già conoscevo, la zona, i paesaggi. Il centro sportivo è fantastico”.

Sul movimento del calcio in rosa: “Tanti anni fa seguivo la Serie A, a tutti quanti è scattata la molla guardando i mondiali ma il calcio femminile esiste da tanto. Le ragazze hanno potenza, tecnica e tattica, mettono anima e cuore, sono orgogliose”.

Sulla prossima stagione, tra obiettivi e crescita degli avversari: “Proveremo a migliorare il risultato dell’anno scorso ma non sarà facile, la Roma si sta irrobustendo, l’Inter è salita dalla B alla A, il Sassuolo… Non sarà facile”.