Cercasi gol in casa Milan. Dopo due gare a secco nell’International Champions Cup, Marco Giampaolo aspetta una risposta dall’attacco e da Piatek in particolare

Milan, cercasi goal. Se non disperatamente, quasi. Perché se in tre partite se ne realizza appena uno, e tra l’altro contro una squadra di terza serie, significa che i meccanismo vanno oliati.

Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, è con questo pensiero che il Diavolo ieri è volato alla volta di Cardiff dove stasera affronterà il Manchester United. Tra l’altro si tratta anche del peggior avversario estivo per chi cerca la via dell’esultanza.

In cinque uscite, oltre a vincerle tutte, la formazione di Ole Gunnar Solskjaer ha infatti incassato una sola rete in 450 minuti, firmata Tottenham, a fronte delle 10 realizzate. E considerando che tra una settimana inizierà la Premier League, la formazione britannica sarà anche parecchio avanti nella preparazione.

Tuttavia bisogna sbloccarsi. E al di là di qualsiasi situazione, Marco Giampaolo guarda solo e unicamente in casa sua. Il neo tecnico rossonero vuole vedere progressi della sua squadra, anche se come nelle ultime partite non avrà a disposizione la sua vera formazione titolare. Non tutta almeno. Out Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Lucas Paquetá. E Suso, per esempio, al di là delle risposte positive nel ruolo di trequartista, è sul mercato.

Serve uno sprint sul fronte offensivo, in particolare da Krzysztof Piatek ancora a secco e reduce da un errore grossolano contro il Benfica. Di certo gli manca il giocatore che lo sappia lanciare dinanzi alla porta, ma anche lui – bacchetta il quotidiano – dovrebbe darsi una mossa per uscire da questo stato di torpore.

