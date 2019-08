Il Milan lascia Cardiff e l’International Champions Cup con un’altra sconfitta, ma la prestazione di questa sera contro il Manchester United è stata di altissimo livello. Marco Giampaolo può essere soddisfatto, anche se il lavoro da fare è ancora lunghissimo.

Mateo Musacchio, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha analizzato così la partita dei rossoneri: “Abbiamo fatto una gran partita, abbiamo dominato, e questo è molto importante“. Sul ritorno in campo di Bonaventura dopo nove mesi: “Sono contento per Jack, è un rientro molto importante. Oggi ha giocato dopo tanto tempo, per noi è un grande giocatore“.

Sulla stagione che inizierà il 25 agosto contro l’Udinese alla Dacia Arena: “Speriamo che sia una grande stagione, stiamo lavorando tanto per fare un buon anno”.

Anche Hakan Calhanoglu è contento della prova della squadra: “Abbiamo fatto una bella partita, siamo riusciti a reggere in difesa e abbiamo controllato il match per lunghi tratti della gara. Dobbiamo essere soddisfatti. Ringrazio i tifosi per averci seguiti così in grande numero“. Il turco è apparso in crescita rispetto alle ultime uscite, impiegato anche da regista al posto di Biglia per l’ultima parte di gara.

