L’ex portiere Nelson Dida nell’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Leonardo, ex calciatore e dirigente del Milan

L’ex portiere rossonero Nelson Dida potrebbe tornare a Milanello con un ruolo nuovo di zecca, magari come preparatore dei giovani numeri uno del Milan.

Ma intanto nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport l’ex estremo difensore brasiliano è tornato a parlare di quelli che sono state le vicende del Milan recente. Impossibile non chiedere a Dida un parere sul suo connazionale e amico Leonardo, direttore dell’area tecnica fino allo scorso giugno, quando ha scelto di dimettersi e tornare a lavorare nel PSG.

Queste le sincere parole di stima di Dida per Leo, soprattutto riguardo alle dimissioni: “Credo che la questione sia dipesa in massima parte dal risultato della squadra. Il Milan non ha raggiunto l’obiettivo primario ed è finita così. Mi spiace molto, Leonardo per me è una grande persona e un grande amico. Voleva solo il meglio per il club e l’ha dimostrato tirando a bordo Maldini”.

Dida: “Può essere l’anno di Paquetá, Duarte è pronto”