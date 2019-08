Le voci di mercato non stanno toccando André Silva che è sempre concentrato sul Milan e l’ha dimostrato contro il Manchester United.

Il mercato è ancora aperto, ma André Silva continua per la sua strada. Dopo il mancato arrivo al Monaco, saltato per problemi economici, l’attaccante portoghese si è rimesso a disposizione di Giampaolo.

La società l’ha quasi scaricato, ma l’ex Porto si impegnerà al massimo fino alla fine. In questi giorni molto frenetici il suo atteggiamento è stato impeccabile, come a volere dimostrare qualcosa per far cambiare idea al Milan.

In molti sono favorevoli ad un tentativo di valorizzazione del giocatore. Ma la linea del club sembra ormai chiara: rispetto per André Silva, ma c’è bisogno di monetizzare per arrivare all’obiettivo vero, che è Angel Correa. Ieri il debutto stagionale e la buona prestazione potrebbero non bastare.

Il carattere di André Silva, oltre le voci di mercato

Nella sfida contro il Manchester United ha avuto l’occasione di entrare in campo: è stato il debutto stagionale per André Silva, che aveva lasciato la tournée americana (saltando le amichevoli con Bayern Monaco e Benfica) per completare il passaggio al Monaco, poi mai concretizzati.

Entrato al 64°minuto, al posto di Castillejo, ha fatto molto lavoro sporco, difendendo qualche pallone e aiutando la squadra a salire. In coppia con Piatek, come nelle prime idee di Giampaolo, ha mostrato sprazzi delle sue qualità fisiche e tecniche, meritandosi la sufficienza.

La sua partita, forse l’ultima con la maglia del Milan, si è conclusa con un rigore perfetto alle spalle di De Gea. Proprio questa immagine è stata ripresa dallo stesso giocatore sul suo profilo Instagram, corredata da questo frase: “Concentrato sull’obiettivo”. Un’altra testimonianza di come l’attaccante, dopo il prestito al Siviglia, vorrebbe riprendersi la fiducia dei rossoneri. Non sarà facile perché la società ha un altro pensiero e continua a tenerlo in bilico.

Visualizza questo post su Instagram Focused on the target 👊 Un post condiviso da André Silva (@andresilva9) in data: 3 Ago 2019 alle ore 2:00 PDT

Il Milan non cambia linea, André Silva resta sul mercato

L’ex Porto infatti, acquistato per 38 milioni nell’estate 2017, è uno dei pochi giocatori che ha mercato e come Cutrone rischia di essere sacrificato. Il Milan, a parte Piatek, vuole rivoluzionare l’attacco e dopo l’acquisto di Rafael Leao, spingerà per Angel Correa.

Il suo arrivo non è legato a una cessione di André Silva, ma lo spazio sarebbe ancora più ridotto. Per questo il suo futuro sembra segnato, c’è ancora il Monaco che può riprovarci ma anche tante offerte dalla Premier League. Il mercato inglese però chiude giovedì prossimo, la prima scadenza del suo destino.

