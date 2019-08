Il Milan avrebbe detto no alla proposta del Nantes. A rivelarlo è l’Equipe. Il tecnico rossonero non sarebbe convinto di questa possibilità.

Gennaro Gattuso dice no al Nantes, stando a quanto scrive l’Equipe. In queste ore è uscita fuori un’indiscrezione in merito al futuro dell’ex allenatore del Milan, contattato dal club francese per offrirgli la panchina.

Come riportato dall’autorevole quotidiano francese, Rino avrebbe detto no a questa proposta perché non pienamente convinto. Nel corso di questi mesi ha ricevuto diverse offerte soprattutto dall’estero, ma il tecnico si è preso del tempo per riposarsi dopo 18 mesi di grande intensità in rossonero.

Per lui si è parlato di Roma, Lazio, Fiorentina e anche Newcastle, oltre a ipotesi come l’Arabia Saudita. Ma Gattuso non se l’è sentita di affrontare un nuovo impegno oppure le offerte arrivare non erano del tutto concrete. La chiamata del Nantes invece sembra vera, ma lui non avrebbe accettato.

Non sappiamo quale sia il reale motivo che ha spinto Gattuso a dire no. Probabile che Rino non sia convinto perché è in attesa di chiamate più interessanti. Un altro italiano, non troppo tempo fa, aveva occupato la panchina del club francese: si tratta di Claudio Ranieri, il quale però non ha trovato grande fortuna.

