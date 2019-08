Il Milan, con un post Instagram e citando la canzone di Francesco De Gregori, ha incoraggiato il giovane Maldini che ieri sera ha fallito il rigore decisivo contro il Manchester United.

Nelle amichevoli estive del Milan ha trovato spazio anche Daniel Maldini, il figlio più piccolo di Paolo. Il classe 2001, di ruolo trequartista, è stato aggregato in prima squadra da Giampaolo che l’ha provato in tutte le partite. Anche in quella di ieri sera, nell’ultimo impegno di ICC contro il Manchester United.

Il giovane Daniel, non ancora maggiorenne, non ha sfigurato negli ultimi minuti, ma è diventato protagonista (in negativo) dei calci di rigore. Dopo il 2-2 finale infatti la partita si è decisa dagli undici metri e il suo errore ha condannato il Milan alla sconfitta.

Dal dischetto hanno segnato tutti, a parte Daniel Maldini. Il figlio di Paolo, ex leggenda e attuale direttore tecnico del Milan, si è preso la responsabilità del quinto e ultimo rigore ma non ha retto la pressione. Il suo tiro centrale è stato parato da De Gea e il successivo gol di James ha consegnato la vittoria allo United. Un errore di gioventù che non cambierà il suo percorso di crescita, anzi può aiutarlo a migliorare.

Il Milan infatti, attraverso un post sul profilo Instagram, ha voluto sostenere il suo giovane talento citando la famose canzone ‘La leva calcistica del ’68‘, di Francesco De Gregori. Ecco il messaggio rivolto a Daniel: “In alto la testa ragazzo, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore”.

