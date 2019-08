Gennaro Gattuso può tornare subito ad allenare, a pochi mesi dall’addio al Milan. Offerta dal Nantes per il tecnico italiano: i dettagli.

Gennaro Gattuso è pronto a ripartire. L’allenatore italiano, dopo l’addio al Milan lo scorso giugno, ha ricevuto nuove offerte. In particolare, l’ultima arriva dalla Ligue 1.

Il Nantes sarebbe interessato a Rino Gattuso per il ruolo di allenatore. Il club francese deve correre ai ripari dopo l’addio di Vahid Halilhodzic, il quale ha risolto il proprio contratto. Lo conferma il sito ufficiale della società transalpina: “Dopo un rispettoso e cordiale incontro con il presidente è stato trovato un accordo per una separazione amichevole tra le due parti”.

Vahid Halilhodzic a souhaité mettre fin à son contrat qui le liait au FC Nantes. Cette décision prendra effet à l’issue du match de ce soir. https://t.co/HlGaApitcY — FC Nantes (@FCNantes) 2 agosto 2019

Nantes: idea Gattuso per la panchina

Dalla Francia riferiscono di un’offerta del Nantes per Gattuso. A riportarlo è il quotidiano Presse-Océan. L’ex tecnico del Milan però, secondo ulteriori indiscrezioni da Goal.com, avrebbe preso 48 ore di tempo per decidere.

L’alternativa a Gattuso per sostiuire Halilhodžić per il Nantes sono altre due: Walter Zenga e Luis Fernandez.

Dopo le offerte dall’Al-Hilal e Shanghai Shenshua, Gattuso potrebbe rimanere in Europa e giocarsi le sue chance in Ligue 1. Secondo Goal.com, Gattuso potrebbe accettare la proposta già nella giornata di domani. Secondo Alfredo Pedullà, che conferma l’offerta, non ci sarebbe la disponibilità del tecnico.

Staremo a vedere nelle prossime ore eventuali aggiornamenti. Gennaro Gattuso in una stagione e mezza nel Milan ha vissuto gravi problematiche tra squadra e società: non è arrivato in Champions League nell’ultima stagione per questione di dettagli, ma gli è stato spesso imputato di non aver dato un’idendità di gioco precisa alla squadra. Vedremo se e dove andrà ad allenare Gattuso la prossima stagione.

Confermate le indiscrezioni circolate in Francia in mattinata su Rino #Gattuso: il #Nantes ha offerto un biennale all’ex tecnico del #Milan. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 4 agosto 2019