Moise Kean come Patrick Cutrone: addio all’Italia per la Premier League. Così come l’attaccante rossonero, anche lo juventino è stato sacrificato: ufficiale il passaggio all’Everton

E’ ufficiale: Moise Kean è un nuovo giocatore dell’Everton. Contratto quinquennale per il 19enne nato a Vercelli e affare da 27.5 milioni di euro più 2.5 di bonus per le casse piemontesi.

Dal sito della società britannica arrivano le prime dichiarazioni del giocatore: “Sono onorato di vestire questa maglia – esordisce l’attaccante – e farò del mio meglio per questa squadra. Mi sono convinto di firmare per l’Everton perché questa è un club che guarda al futuro proprio come me, è una società che ha ambizioni e lavorerò duramente per realizzarle. Sono abituato a vincere e voglio portare una mentalità vincente, sperando di poter di regalare tante gioie ai tifosi”.

Cutrone e Kean, italiani ‘abbandonati’

Un altro talento nostrano che dice addio alla Serie A. Kean raggiungerà infatti Patrick Cutrone in Premier League, recentemente scaricato dal Milan per far spazio agli arrivi di Rafael Leão già approdato e Angel Correa in arrivo. La Vecchia Signora, invece, ha sacrificato il suo talento per un bomber tra Romelu Lukaku e Mauro Icardi.

Non mancano inevitabilmente le polemiche, tra chi sostiene che non ci sia spazio per i giovani in Italia, e chi invece contesta semplicemente le modalità dei trasferimenti, come quella riguardante il Milan che ha visto andar via Cutrone per ‘soli’ 18 milioni più bonus (circa 22 complessivi). Lo scorso gennaio l’ex Dt Leonardo fece anche un tentativo per il prestito di Kean da gennaio a giugno, con tanto di no bianconero ed exploit del giocatore poco dopo.

Redazione MilanLive.it