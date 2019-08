Ismael Bennacer è ufficialmente un giocatore del Milan: il club posta un video che sintetizza la sua prima giornata in rossonero

The first day is always an emotional one, right Ismaël? 🔴⚫

Il primo giorno non si scorda mai, vero Ismaël? 🔴⚫#ForzaMilan pic.twitter.com/CRR3VGbrEN

— AC Milan (@acmilan) August 4, 2019