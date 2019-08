Pepe Reina ieri fischiatissimo dai tifosi del Manchester United a Cardiff. Il portiere spagnolo ex Liverpool, nel post-partita, ha scritto un messaggio sui social.

La sfida tra Manchester United e Milan in Internantional Champions Cup 2019 si è chiusa ai calci di rigore, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

Al 64′ Marco Giampaolo effettua i primi tre cambi, tra i quali c’è anche Pepe Reina che prende il posto di Gianluigi Donnarumma. Subito il pubblico di Cardiff, quasi per intero riempito da tifosi del Man United, si scalda e comincia a fischiare Reina, storico rivale ai tempi del Liverpool.

Il portiere sapeva bene che l’ambiente che avrebbe trovato non sarebbe stato amico. Il suo passato in Reds pesa molto: dal 2005 al 2013, per ben 8 anni, ha visto la maglia del Liverpool e conosciamo bene la rivalità che c’è con i Red Devils.

Ad ogni tocco di palla, parata e rinvio dal fondo, Reina veniva beccato dai tifosi. Nel corso dei calci di rigore, purtroppo per lui, non è riuscito a prendersi la rivincita e azzittire i rivali.

Lo ha fatto però via social, tramite una foto e un messaggio pubblicati su Instagram: “Ricordi… essere trattato come un ‘bastardo da baraccone’ dai tifosi dello United è stato un piacere per me”.

Nella foto, Reina fa riferimento alla vittoria dell’FA Cup del suo Liverpool nel 2006. In quella stagione i Reds avevano eliminato, il 18 febbraio 2006, proprio i rivali del Manchester United. Ecco perché in foto Reina segnala col dito quel 3-3 del Liverpool in finale con il West Ham, poi battuto ai rigori.