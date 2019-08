A Milanello si riprendono gli allenamenti dopo il riposo domenicale, con diversi volti nuovi a disposizione di mister Marco Giampaolo

Dopo le varie amichevoli in giro per il mondo, tra gli Stati Uniti e Cardiff, il Milan torna a lavorare nella propria casa, quella del centro sportivo di Milanello.

I rossoneri oggi pomeriggio sono in campo per cominciare la nuova settimana di preparazione, che porterà all’amichevole in Kosovo contro il Feronikeli prevista per sabato 10 agosto.

Giornata importante per l’allenatore Marco Giampaolo: oggi infatti il neo tecnico rossonero potrà godere dell’apporto di Rafael Leao, ultimo acquisto ufficiale del Milan, direttamente assieme al resto del gruppo. Sarà l’occasione di provare l’ex Lille, costato 30 milioni di euro, come seconda punta al fianco dell’intoccabile Piatek.

Di ritorno anche Franck Kessie, reduce dalle fatiche della Coppa d’Africa; l’ivoriano, che è anche al centro delle voci di mercato in uscita, si unisce proprio oggi al Milan e comincerà la sua preparazione estiva immediatamente. I rossoneri invece attendono ancora i rientri di Paquetà e Bennacer (quest’ultimo è atteso per il 10 agosto) e dell’altro neo acquisto Leo Duarte, per il quale manca solo il comunicato ufficiale.

