Ora il Milan pensa seriamente a blindare Jesus Suso con un nuovo contratto, sulla scia delle parole positive di mister Marco Giampaolo

Prima una prova incoraggiante contro il Benfica, poi una gara maestosa, arricchita da gol e assist con il Manchester United. L’estate di Jesus Suso si sta riscoprendo più rossonera che mai.

L’attaccante e fantasista del Milan sembrava destinato fino a poche settimane fa ad essere un possibile sacrificato di lusso della rosa milanista, visto che per molti opinionisti il suo ruolo e le caratteristiche tecniche non si sposavano bene con il progetto tattico del nuovo allenatore Marco Giampaolo.

Niente di più falso e frettoloso: Suso sta entrando pian piano negli schemi di Giampaolo nel ruolo di trequartista, abile a giocare dietro le punte e, quando serve, anche ad allargarsi sulle corsie esterne. Servirà lavoro e abnegazione per trasformare l’ormai ex ala d’attacco in un vero e proprio numero 10, ma per il momento i primi esperimenti appaiono positivi.

Le parole dolci di Giampaolo su Suso dopo il match di Cardiff riaprirebbero, secondo Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, le chance di rinnovo contrattuale: l’agente Alessandro Lucci prenderà la palla al balzo per discutere un prolungamento dell’accordo con il Milan, fino al 2024, oltre ad un ingaggio da almeno 4,5 milioni netti a stagione. In ballo anche la rimozione della clausola rescissoria da quasi 40 milioni che attualmente è presente nel contratto di Suso.