Tra i migliori in campo ieri Jesus Suso, tanto da essere elogiato da Marco Giampaolo a fine partita. Il tecnico vuole trattenere assolutamente lo spagnolo

Nessun dubbio: il migliore in campo nel match di ieri sera a Cardiff è stato Jesus Suso, almeno se si contano soltanto le fila rossonere.

Lo spagnolo classe ’93 sta prendendo pian piano confidenza con un ruolo nuovo e più centrale, quello del trequartista, dal quale passano la maggior parte delle trame offensive nel gioco del nuovo Milan. La sua prova si è arricchita di un bellissimo gol, diversi assist al bacio non sfruttati e quel cross teso che ha generato l’autorete di Lindelof. Insomma Suso è entrato non a caso nelle azioni più importanti di Milan-Manchester United.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Suso è spesso al centro di rumors di mercato: in molti lo indicano come un possibile partente visto che non ha ancora un ruolo specifico nel Milan e ai rossoneri servirebbe fare cassa con alcune cessioni eccellenti. Ma di contro ieri è arrivato l’appello di Marco Giampaolo, sempre più convinto di potersi affidare alle qualità dello spagnolo.

“Suso mi fa morire… Ne sono innamorato. E’ un giocatore molto forte, un fuoriclasse in grado di determinare una partita. I giocatori forti dobbiamo tenerli. Lo ho detto a lui e anche alla società”. Parole chiare di Giampaolo a fine partita, che confermano la volontà del tecnico di puntare su Suso come numero 10 in vista della prossima stagione. E se i risultati sono quelli visti ieri a Cardiff, c’è da fidarsi ciecamente di entrambi.

