Calciomercato Milan: l’agente di Samuel Castillejo ha parlato del futuro dell’attaccante spagnolo, dichiarando di non pensare al trasferimento in quanto è felice e motivato in rossonero.

Samuel Castillejo è uno dei potenziali esuberi della rosa del Milan. L’esterno spagnolo non ha avuto continuità la scorsa stagione con Gennaro Gattuso, sempre chiuso da Suso e comunque non molto considerato dal tecnico.

Il cambio modulo con Marco Giampaolo, e dunque il non utilizzo degli esterni, ha inevitabilmente portato tutti a ripensare l’utilità di Castillejo. Offerte importanti però non sembrano essere giunte in via Aldo Rossi. Si parlava di un interesse del Valencia, ma alla fine niente di concreto.

Il Milan aveva fissato un prezzo intorno ai 18 milioni di euro. Una cifra che qualora fosse rientrata nelle casse rossonere, avrebbe permesso maggior margine di manovra sul mercato in entrata. Ma pare che difficilmente da qui al prossimo 2 settembre si concretizzi la sua cessione.

Castillejo: l’agente lo blinda al Milan!

Inoltre stando a quanto dichiara l’agente di Castillejo, Manuel Garcia Quilón, non ci sono intenzioni da parte loro di lasciare il Milan questa estate. Intervista da calciomercato.it, ha ribadito la volontà di rimanere ancora in rossonero.

Anzi, ha rilanciato Castillejo in squadra elogiando le sue qualità e potenzialmente può rendersi utile per Giampaolo: “I giocatori forti e con grande tecnica come Samu, possono giocare in qualsiasi schema. Lui sa muoversi sulle corsie esterne, tra le linee, come seconda punta… Dal centrocampo in su, è utile in qualsiasi posizione. Il suo livello tecnico glielo permette. Giampaolo più lo conoscerà, più ne sarà contento”.

Se avranno intenzioni di ascoltare offerte per un trasferimento: “Assolutamente no. Castillejo è felicissimo al Milan, ha grandi motivazioni per questa nuova stagione”.

Sul rendimento nel corso della sua prima stagione in Italia con i rossoneri e sulla duttilità per un impiego all’interno del 4-3-1-2: “Il suo rendimento l’anno scorso è stato positivo considerando i minuti giocati, sia nello sviluppo del gioco che in termini di reti: in 1000 minuti in A, ne ha segnate quattro. Quando ne giocherà 3000, ne realizzerà oltre 10, numeri ottimi per un esterno offensivo che, lo ribadisco, lui può essere utilizzato anche da attaccante e sulla trequarti”.