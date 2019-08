Milan, Frank Kessie rischia di restare in rossonero? A 48 ore dalla chiusura del mercato inglese, non ci sono offerte concrete. Ecco i possibili sviluppi in caso di permanenza

Frank Kessie e il Milan, possibile epilogo a sorpresa. Perché il centrocampista ivoriano, rientrato proprio ieri a Milanello dove ha conosciuto Marco Giampaolo, alla fine potrebbe restare in rossonero, malgrado sia stato designato da subito come uno dei possibili partenti.

Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, il problema è essenzialmente uno: la società rossonera spara alto, ossia 35 milioni di euro. Una cifra che dalla Premier League, campionato dove sembrava avere maggiori riscontri, non sembrano intenzionati a proporre.

Milan, Kessie avrebbe chance con Giampaolo?

Inoltre, l’8 agosto alle 18.00 italiane il mercato inglese chiuderà i battenti. Quindi, di fatto ci sarebbero sole 48 ore per cercare di chiudere un’operazione onerosa. Salvo nuove interessate, è forte il ‘rischio’ che Kessie rimanga in casa Diavolo.

Bisognerà poi capire a quel punto il parere di Giampaolo, il quale si era detto pronto a valutarlo in allenamento, senza emettere sentenze anzi tempo, ma non mancano le perplessità.

Promotore di un calcio rapido e tecnico, il tecnico abruzzese preferisce giocatori che sappiano dare del tu al pallone, e Kessie non è propriamente un calciatore che spicca per tecnica sopraffina.

Un’altra ipotesi – inizialmente remota ma non impossibile – è che il tecnico alla fine potrebbe anche valorizzarlo, rendendolo l’unico e vero baluardo difensivo in mediana e facendo tesoro di polmoni e fisicità che non guastano mai. Soprattutto in una formazione spesso all’arrembaggio con un calcio propositivo.

Serve una cessione per Elliott

In ogni caso, sul piano prettamente economico, non è certamente una buona notizia per Elliott Management Corporation. Perché dopo Gianluigi Donnarumma blindato e Suso che Giampaolo sta provando a trattenere, sfumerebbe un’altra possibilità per incassare un tesoretto utile per il mercato e il bilancio.

Ecco perché diventa sempre più fondamentale la cessione di André Silva. Jorge Mendes, agente del giocatore, è già operativo alla ricerca di una nuova sistemazione. Ma la pista Monaco, intanto, sembrerebbe definitivamente sfumata.

Redazione MilanLive.it