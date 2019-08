Cutrone, trasferitosi dal Milan al Wolverhampton, potrebbe presto tornare in Italia per sfidare il Torino nei playoff di Europa League.

Patrick Cutrone ha da poco lasciato Milano per volare al Wolverhampton, sua nuova squadra dopo 12 anni trascorsi in maglia rossonera. Ma molto presto potremmo rivederlo in Italia.

Infatti, i Wolves nel proprio cammino verso la qualificazione alla fase a gironi di Europa League potrebbero incontrare il Torino. Se i ragazzi di Nuno Espirito Santo supereranno gli armeni del Pyunik e quelli di Walter Mazzarri avranno la meglio sui bielorussi del Shakhtyor Soligorsk, allora verrà a concretizzarsi lo scontro tra le due squadre. Il sorteggio dei playoff di Europa League ha sancito tale possibilità, che difficilmente non si realizzerà vista la modestia delle avversarie che Wolverhampton e Torino si ritrovano ora ad affrontare.

Cutrone molto probabilmente tornerà a giocare in Italia con una maglia diversa da quella del Milan. Ancora deve debuttare nei Wolves, però lo farà a breve. Fa un po’ strano non vederlo più in rossonero, ma ormai bisogna guardare avanti. Patrick è concentrato sulla sua nuova avventura e darà il massimo per dimostrare di essere all’altezza di un campionato impegnativo come la Premier League. E cercherà anche di fare uno “scherzetto” al Torino, che ha beneficiato dell’esclusione del Diavolo in Europa…