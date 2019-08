Si muove anche il mercato dei giovani in casa Milan. Depositato il contratto di Anderei Coubis, difensore classe 2003 in arrivo dal Lombardia 1.

Non è ancora noto se sarà aggregato o meno alla Primavera di Federico Giunti, che purtroppo da questa stagione giocherà in seconda divisione dopo la retrocessione maturata la passata stagione con l’inizio disastroso durante la gestione Lupi, e i risultati altalenanti con il subentrato Giunti.