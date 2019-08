Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-German, la pista si riapre. Con le cessioni di Kevin Trapp e Neymar vicine, Leonardo è pronto a tornare alla carica per il portiere rossonero

Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-German, la pista si riapre. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è questione di ore per il trasferimento a Francoforte del portiere Kevin Trapp e così Gigio torna fortemente nel radar parigino.

Il tutto perché parallelamente – secondo quanto annunciato ieri da L’Equipe – il club è pronto a incassare anche una maxi cifra per il ritorno di Neymar al Barcellona, e Leonardo sarebbe pronto a reinvestire la cifra per alcuni rinforzi tra cui anche per il portiere milanista.

Donnarumma-PSG, non è finita

Il tutto anche perché Alphonse Areola, il 26enne francese proposto al Diavolo nella trattativa per Donnarumma, è parecchio criticato sotto la Torre Eiffel. Il dirigente brasiliano è quindi alla ricerca di un numero uno di assoluto affidamento, ed è pronto a riaprire la trattativa con la sua vecchia società capitanata da Elliott Management Corporation.

Quindi non è finita ancora. La trattativa, arenatasi settimane fa, potrebbe essere ripresa con convinzione, col PSG pronto a fare un massiccio investimento e col Milan che otterrebbe cash importante tra mercato e fair play finanziario oltre che una mega plusvalenza.

La richiesta del Milan

La richiesta da Via Aldo Rossi è di 50 milioni di euro, e nell’ultima circostanza il PSG si era limitato a proporne ‘soltanto’ 20, più l’inserimento appunto di Areola come contropartita tecnica.

Se dovesse esserci un rilancio significativo – assicura il quotidiano – Paolo Maldini e Zvonimir Boban prenderebbero seriamente in considerazione la proposta. Anche perché in prospettiva c’è da fare i conti con un rinnovo per il contratto in scadenza nel 2021, e una quasi certa richiesta di ingaggio che il Milan non può permettersi.

Ceduto Alessandro Plizzari, il Milan resterebbe a quel punto col solo Pepe Reina e Antonio Donnarumma. La dirigenza si fida anche dell’estremo difensore spagnolo, ma nel caso di cessione di Donnarumma verrebbe comunque cercato un portiere di riserva. Ma prima di ogni ragionamento e mossa in merito, si aspetteranno sviluppi concreti e offerte significative.

