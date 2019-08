Il Milan oggi ha ufficializzato l’acquisto di Leo Duarte. Il calciatore brasiliano entusiasta sui propri profili social: “Inizia una nuova storia”, il suo messaggio, con diverse foto al seguito.

Oggi è stato il giorno di Leo Duarte, annunciato ufficialmente dal Milan. Il difensore brasiliano è stato acquistato dal Flamengo per 11 milioni di euro.

Si tratta di un rinforzo necessario per la difesa milanista, e si aggiunge a Romagnoli e Musacchio ai centrali da subito a disposizione di Marco Giampaolo. In attesa di Mattia Caldara, che invece rientrerà dall’infortunio tra qualche mese.

Poco fa il brasiliano ha pubblicato un messaggio sui propri profili social: “Inizia una nuova storia. A new history begins. Uma nova história começa. #ForzaMilan ⚫🔴”. Post in tre lingue: la prima l’italiano, per cominciare a mandare subito un messaggio forte e chiaro ai tifosi rossoneri. Poi l’inglese ed infine in portoghese, sua lingua nativa.