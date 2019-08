Tsadjout è destinato a lasciare il Milan per una squadra che gli permetta di giocare con continuità. Dalla Ligue 2 due società si sono fatte avanti adesso.

Tra i giocatori che il Milan deve sistemare in uscita c’è anche Franck Tsadjout, prodotto del settore giovanile che si è messo in luce nella Primavera nelle ultime stagioni. Il 20enne attaccante ha bisogno di giocare e fare esperienza.

Il club rossonero e il calciatore attendono l’offerta giusta per il via libera al trasferimento. La formula preferita è quella del prestito, visto che prima di perdere il controllo del cartellino di Tsadjout il Milan vorrebbe vederlo all’opera nel calcio dei grandi. Solo così si può ben capire che prospettive può avere per il futuro.

Intanto Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, rivela che sia il Troyes che il Nancy hanno messo gli occhi sul centravanti italo-camerunese nato a Perugia. I contatti sono stati avviati e adesso si attendono sviluppi in merito al possibile trasferimento del ragazzo. I due club militano nella Ligue 2, la Serie B francese, e potrebbero consentire a Tsadjout di avere quello spazio che al Milan ovviamente non gli è concesso oggi.

Rafael Leao spalla di Piatek: Giampaolo ci lavora a Milanello