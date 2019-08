Giampaolo a Milanello lavora sulla coppia d’attacco Rafael Leao-Piatek, che in attesa dell’arrivo di un altro rinforzo oggi sarebbe quella titolare al Milan.

Rafael Leao ha iniziato ad allenarsi col Milan in questa settimana e sta cercando di mettersi subito in mostra. Dopo la buona stagione al Lille, il 20enne attaccante portoghese vuole subito dimostrare che il club ha fatto bene ad investire su di lui.

Il Corriere dello Sport scrive che Marco Giampaolo nelle prime sedute ha già capito che è un acquisto di ottimo valore. Il talento cresciuto nello Sporting Lisbona ha le caratteristiche per diventare importante in maglia rossonera e affermarsi in Serie A. Gli allenamenti hanno già evidenziato le sue doti fisiche e atletiche, ma su quelle i dubbi erano pochi.

Milan, Rafael Leao deve migliorare tatticamente: Giampaolo crede in lui

Giampaolo con Rafael Leao intende lavorare tanto sotto il profilo tattico. Al Lille era abituato a giocare punta centrale nel 4-3-3 e ora al Milan deve adattarsi al 4-3-1-2 con un compagno al fianco. Il mister vuole che i propri ragazzi imparino a memoria i movimenti da fare, pressing incluso. Servirà un po’ di tempo per far ambientare il portoghese al meglio, però le prime indicazioni sono sicuramente positive.

Il 20enne nato ad Almada può essere impiegato sia da prima che da seconda punta. Potrebbe rivelarsi un’ottima spalla per Krzysztof Piatek, che preferisce avere un partner vicino invece di giocare come unico riferimento davanti. Leao ha già detto che spera di riuscire a fare degli assist al bomber polacco. Giampaolo a Milanello sta lavorando sull’intesa tra i due attaccanti, in attesa che la società compri un’altro rinforzo per il reparto offensivo. Sarà interessante vederli assieme nelle prossime amichevoli del Milan contro i kosovari del Feronikeli e il Cesena, prima dell’inizio del campionato.

