Calciomercato Milan: Tiago Djalò ha lasciato i rossoneri dopo appena metà stagione giocata con la Primavera. Il difensore è rientrato nell’operazione Rafael Leao. Ecco le sue dichiarazioni.

Tiago Djalò è stato ceduto al Lille pochi giorni fa, inserito nell’operazione che ha portato al Milan Rafael Leao. Il suo cartellino è stato valutato 5 milioni di euro.

Il difensore centrale classe 2000, che il capo dell’area scout Geoffrey Moncada aveva strappato a gennaio scorso allo Sporting Lisbona, oggi è stato ufficialmente presentato.

Nel giorno della sua presentazione, ha voluto ringraziare il club di via Aldo Rossi per non avergli precluso l’opportunità di crescere e fare esperienze altrove: “Devo ringraziare il Milan che mi ha permesso di parlare con altri club, in modo da poter continuare a crescere come calciatore”.

La valutazione di 5 milioni di euro del cartellino di Djalò, ora al Lille, è valsa al Milan una buona plusvalenza visto che Leonardo nel gennaio scorso lo pagò poco meno di un milione.