Calciomercato Milan: dichiarazioni di Donato Orgnoni, agente di Patrick Cutrone, che ha parlato del trasferimento dell’attaccante dal Milan al Wolverhampton.

Patrick Cutrone è passato dal Milan al Wolverhampton. Un trasferimento molto discusso, ma che i rossoneri hanno voluto concludere con il club inglese anche per ottenere un’importante plusvalenza.

Il cartellino del giovane attaccante è costato 23 milioni di sterline al Wolverhampton. Dunque poco più di 25 milioni di euro, bonus inclusi. Oggi il suo agente, Donato Orgnoni, è tornato a parlare dell’operazione.

Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss, in particolare sul prezzo al quale il giocatore è stato ceduto: “Eterno problema o pensiero. Con quell’importo (23-25 milioni di euro bonus compresi, ndr) secondo me è stato sottovalutato, ma solo il tempo ci dirà se l’affare l’ha fatto il Milan o il Wolverhampton, anche se penso di sapere già la risposta”.

Cutrone, l’agente e il Napoli

L’agente ha inoltre aggiunto: “Cutrone aveva numerosi estimatori, anche in Italia. Tra questi c’era anche il Napoli, ma noi avevamo bisogno di una squadra che gli desse la possibilità di giocare con continuità. Il Napoli è però già una società top, noi avevamo bisogno di una squadra che potesse garantirgli di giocare con continuità. Una big forse non avrebbe permesso ciò”.

La scelta di Cutrone e dell’agente è stata chiara: andare in un club che gli garantisse, o quasi, un posto da titolare. Patrick ha grandi ambizioni e vuole mettersi in luce a suon di gol. Al Milan, soprattutto dopo l’arrivo di Krzysztof Piatek, lo spazio era ridotto al lumicino. Da gennaio, addirittura, non solo non giocava più titolare ma non era nemmeno decisivo da subentrato come spesso aveva fatto.

Il Napoli poteva essere una possibilità per Patrick, che però si sarebbe trovato in una situazione molto simile a quella rossonera. Davanti a lui nelle gerarchie di Ancelotti ci sono Mertens e Milik, un altro polacco che avrebbe potuto rallentare il suo processo di crescita.

Vedremo se al Wolverhampton Cutrone riuscirà a dimostrare di meritare il posto da titolare. Il club ha grandi ambizioni, la scorsa stagione è arrivato settimo in classifica, dietro solo ai sei top club inglese quali City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal e United.