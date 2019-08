Calciomercato Milan: confermato l’interesse dei rossoneri per Lucas Martinez Quarta, difensore argentino del River Plate. Ma c’è una clausola rescissoria parecchio alta.

Ieri l’indiscrezione rivelata dalla giornalista sudamericana Victoria Najda, sull’interesse del Milan per Lucas Martínez Quarta, difensore centrale classe 1996, oggi in forza al River Plate.

Oggi il portale argentino Ole.com aggiunge nuovi particolari. Lucas Martínez ha scelto l’Italia per le vacanze e, dopo la sua visita a Torino a metà giugno per incontrare l’amico Lucas Boyé, anche sua moglie e due figli hanno colto l’occasione per visitare l’Italia ed in particolare Milano.

E proprio da Milano, solo pochi giorni fa, gli emissari del club rossonero hanno fatto il viaggio inverso e non per turismo ma per vedere dal vivo il promettente difensore classe 1996 durante la sfida River-Lanús di domenica scorsa al Monumental.

Martinez Quarta: ecco la sua clausola rescissoria

Martinez Quarta è uno dei giocatori del River che piace molto in Europa. Il Milan lo starebbe tenendo d’occhio. Secondo il portale Ole.com, il difensore avrebbe una clausola rescissoria di 22 milioni di euro che lo vincola al club campione in carica della Copa Libertadores.

Il Milan continuerà ad osservare il giovane difensore, e chissà che non possa avanzare un’offerta al club argentino per portarsi a casa il calciatore. La clausola è parecchio alta, e i rossoneri hanno già acquistato Leo Duarte (dal Flamengo per 11 milioni) per rinforzare il reparto di difensori centrali. Un altro investimento così alto sarebbe alquanto inusuale.

Il profilo di Martinez



Martinez è nato e cresciuto calcisticamente nei Millionarios e, secondo i media argentini, potrebbe essere pronto al salto di qualità verso l’Europa.

Con il River ha un contratto fino al giugno 2021. La scorsa stagione 2018/2019 ha collezionato tra tutte le competizioni, 27 presenze e 2 gol. Nello specifico, il Copa Libertadores ha giocato 7 partite della prima fase, sino agli ottavi di ritorno, segnando un gol. Assente invece nella fase finale.

183 cm d’altezza. Piede preferito: destro, ma può giocare anche sul centro-sinistra. Secondo Transfermarkt il suo valore si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro, ma la clausola attuale dice tutt’altro. Vedremo se il Milan affonderà il colpo da qui al 2 settembre, oppure lo valuterà ancora sino alla prossima sessione di mercato che si aprirà a gennaio 2020.