Il Milan ha già depositato in Lega il contratto di Léo Duarte. Si attende adesso soltanto la comunicazione ufficiale da parte del club rossonero.

Per Léo Duarte manca soltanto l’ufficialità. La scorsa settimana il difensore ha svolto le visite mediche di rito e ha firmato il contratto. Poi è tornato in Brasile per godersi gli ultimi giorni di vacanza prima di iniziare questa nuova avventura.

Il Milan lo ha scelto come terzo centrale dietro Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, in attesa del rientro di Mattia Caldara, previsto per la fine del 2019. Come quarto potrebbe rimanere Matteo Gabbia, autore di un ottimo pre campionato.

Duarte arriva dal Flamengo per circa 11 milioni. Un’altra trattativa lampo quella per questo difensore brasiliano: un profilo molto interessante ma chiaramente ha bisogno di tempo per ambientarsi e adattarsi.

Marco Giampaolo ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni coi difensori: emblematici i casi di Milan Skriniar e Joachim Andersen, entrambi venduti dalla Sampdoria a fior di milioni a Inter e Lione. Il Milan spera che possa fare lo stesso anche con Duarte.

In attesa del comunicato ufficiale del club di via Aldo Rossi, il contratto del difensore è già stato depositato in Lega lo scorso 2 agosto. Si può definire ormai un giocatore del Milan, anche se bisogna sempre attendere la nota per l’ufficialità.

