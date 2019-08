Era stato accostato per settimane anche al Milan, ma il futuro di Praet è in Premier League. Il Leicester City lo ha acquistato ufficialmente dalla Sampdoria.

Dennis Praet prosegue la propria carriera in Premier League. In queste ore il Leicester City ha comunicato in via ufficiale il suo acquisto dalla Sampdoria. Un’operazione da circa 20 milioni di euro.

Contratto di 5 anni per il centrocampista belga, che nelle Foxes ritroverà Youri Tielemans. I due sono già stati compagni nell’Anderlecht e adesso giocheranno nuovamente assieme nella squadra guidata da Brendan Rodgers. Il Leicester City, vincitore a sorpresa della Premier League nella stagione 2015/2016 con Claudio Ranieri in panchina, è reduce da due noni posti in campionato e domenica esordirà in casa contro il Wolverhampton di Patrick Cutrone.

Praet era stato accostato anche al Milan, che però non ha mai affondato realmente il colpo. Solo qualche sondaggio, niente di più. Il belga piaceva a Marco Giampaolo, che lo ha allenato per la Sampdoria, però la dirigenza per il centrocampo ha fatto altre scelte da lui condivise. Adesso sarà interessante vedere se il 25enne originario di Lovanio riuscirà a fare un salto di qualità in un campionato difficile come la Premier League.