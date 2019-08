Il Milan avrebbe accettato l’offerta di 30 milioni del Wolverhampton per Franck Kessie. L’ivoriano però spara alto sull’ingaggio. Trattativa difficile da concludere.

Sono ore molto calda in Inghilterra sul fronte calciomercato. Fra poco la campagna acquisti chiuderà e le squadre della Premier League non potranno più fare operazioni in entrata ma solo in uscita.

Il Wolverhampton, che dal Milan ha già preso Patrick Cutrone (operazione complessiva da circa 25 milioni), ora punta forte su Franck Kessie. Già ieri sera Alfredo Pedullà ha detto che la società di via Aldo Rossi ha accettato l’offerta da 25 milioni più bonus. Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di mercato, ha confermato poco fa sul suo profilo Twitter. Ma la trattativa non si chiuderà per volontà del calciatore.

Kessie-Wolverhampton, affare difficile

Come scrive il giornalista, i rossoneri avrebbero detto sì alla proposta da 30 milioni dei Wolves. Kessie però non è per nulla convinto della destinazione e per questo motivo ha sparato molto alto sulle richieste di ingaggio: offerta di 3 milioni cinque anni, invece l’ivoriano e il suo entourage ne chiedono 4. Considerando che mancano poche ore alla fine del calciomercato, ci sembra difficile che l’affare possa chiudersi positivamente nell’arco di così poco tempo.

Il #Milan ha accettato l’offerta del #Wolverhampton per Frank #Kessie: 30 milioni di euro più bonus, ma l’ivoriano non è convinto della destinazione e ha sparato alto sull’ingaggio chiedendo un quinquennale da 4 milioni netti a stagione. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 8, 2019

Kessie oggi si è allenato regolarmente a Milanello e ha fatto sapere alla società di voler rimanere al Milan. Si sente coinvolto nel progetto rossonero e vuole provare ad imporsi anche negli schemi di Marco Giampaolo, seppur molto lontani rispetto al suo stile di gioco (molto più vicino alla visione di Gennaro Gattuso e Gian Piero Gasperini).

Il centrocampista ex Atalanta è l’unico in rosa con determinate caratteristiche. Secondo molti il suo lavoro di quantità è comunque necessario in un reparto che punta molto sulla tecnica. Per altri, invece, la cessione sarebbe un buon modo per fare cassa e investire su altri giocatori, come Angel Correa o altri.

L’offerta del Wolverhampton è quella più concreta arrivata finora. Siccome il mercato chiuderà fra poco in Inghilterra, è molto difficile che la trattativa possa concludersi in maniera positiva. Vedremo se da qui alla fine ci saranno altri club interessati a lui.

